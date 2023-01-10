События и трагедии, из-за которых в Казахстане объявляли национальный траур

Национальный траур в РК в основном объявляется в связи с терактами, авиакатастрофами и взрывами на шахте. В 2012 году проводился даже два раза – при гибели пограничников и крушении военно-транспортного самолета. Самыми масштабными по числу жертв были январские события, сообщает Zakon.kz.

Национальный траур объявляется в Казахстане президентом в ознаменование скорби по погибшим в результате крупных терактов и других трагических событий. Траур может объявляться как на один, так и на несколько дней. В дни траура в стране приспускают государственные флаги на зданиях госорганов и заграничных дипломатических учреждений, отменяются развлекательные мероприятия и телепрограммы.



За годы независимости в Казахстане национальный траур объявлялся 11 раз. Последний раз ровно год назад – 10 января 2022 года – в связи с многочисленными жертвами во время трагических событий, охвативших Алматы, Астану и другие города и регионы, в результате которых погибли 238 человек.

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День общенационального траура 10 января 2022 года символизировал дань памяти и уважения всем сотрудникам правоохранительных органов и мирным жителям, погибшим в период массовых беспорядков, отметил эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков.



"Трагические январские события стали самым серьезным вызовом за все годы независимости Казахстана. Под угрозой оказались целостность и стабильность государства, о чем глава государства сказал во время торжественного открытия мемориала "Тагзым" в Алматы, посвященного трагическому Қантару. В те дни действительно были очень серьезные вызовы и риски, но благодаря решительности президента и сплоченности казахстанского народа нам удалось преодолеть их и выйти из этого тяжелого кризиса". Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтуша





Фото: Zakon.kz

Одними из первых жертв январских событий стали сотрудники органов национальной безопасности, погибшие при исполнении служебного долга.



Начальник кафедры Пограничной академии КНБ РК Андрей Кабдинов. Начальник отдела Антитеррористического центра ДКНБ по Жамбылской области Дастан Адильбай. Старший офицер Пограничной академии КНБ РК Жандос Жагалбаев. Младший оперуполномоченный ОВКР по частям СВО Адиль Нуркенов. Курсант Пограничной академии КНБ РК Жайык Адылкан. Курсант Пограничной академии КНБ РК Меирхан Битим. Курсант Пограничной академии КНБ РК Даулет Жупарбеков.

По сообщению МВД РК, на тот момент также погибли 16 полицейских. В Талдыкоргане был убит 25-летний ефрейтор Ғабдолла Смаилканов.

В первые дни беспорядков среди жертв оказались и мирные жители, в том числе дети. По сообщению детского омбудсмена Аружан Саин, 7 января в Алматы на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева попал под обстрел автомобиль, в котором находились сестры. Младшая девочка, которой было всего четыре года, погибла на месте, ее 15-летняя сестра с пулевым ранением легких была доставлена в больницу. В тот же день огнестрельное ранение получил другой ребенок – восьмилетняя девочка. Ранее, 5 января, от огнестрельного ранения погиб 11-летний мальчик и пострадал 15-летний подросток. Всего в Казахстане была подтверждена гибель двух детей, трое пострадали.

Сотрудники полиции, КНБ, Пограничной академии и Национальной гвардии, погибшие при исполнении служебного долга, были посмертно награждены орденами и медалями.

Орденом "Айбын" ІІ степени:

Әділбай Дастан Әділбайұлы , начальник отдела Департамента КНБ по Жамбылской области;

, начальник отдела Департамента КНБ по Жамбылской области; Барганаев Дархан Ермекович , инспектор специального отряда быстрого реагирования ДП Алматинской области МВД;

, инспектор специального отряда быстрого реагирования ДП Алматинской области МВД; Жағалбаев Жандос Мұхтарұлы , старший офицер Пограничной академии КНБ;

, старший офицер Пограничной академии КНБ; Кабдинов Андрей Вячеславович , начальник кафедры Пограничной академии КНБ;

, начальник кафедры Пограничной академии КНБ; Сланбеков Рахат Нұрбайұлы, участковый инспектора 1-го отдела полиции УП г. Тараза Жамбылской области МВД.

Орденом "Айбын" ІІІ степени:

Адылкан Жайык Угулканович , командир отделения Пограничной академии КНБ;

, командир отделения Пограничной академии КНБ; Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы , полицейский-водитель ДП г. Алматы МВД;

, полицейский-водитель ДП г. Алматы МВД; Аманов Айбат Ерболұлы , военнослужащий воинской части 5514 регионального командования "Оңтүстік" НГ МВД;

, военнослужащий воинской части 5514 регионального командования "Оңтүстік" НГ МВД; Асылханов Ален Мухитович , полицейский-водитель УП Алмалинского района ДП г. Алматы МВД;

, полицейский-водитель УП Алмалинского района ДП г. Алматы МВД; Битим Мейрхан Ержанович , курсант Пограничной академии КНБ;

, курсант Пограничной академии КНБ; Ержанов Ербол Тлеубекович , старший контролер Учреждения ЛА-155/16 ДУИС по Алматинской области МВД;

, старший контролер Учреждения ЛА-155/16 ДУИС по Алматинской области МВД; Жұпарбеков Дәулет Бауржанұлы , курсант Пограничной академии КНБ;

, курсант Пограничной академии КНБ; Камбетов Ринат Талгатович , полицейский-водитель УП Алмалинского района ДП г. Алматы МВД;

, полицейский-водитель УП Алмалинского района ДП г. Алматы МВД; Қайсаров Мадияр Оразалыұлы , военнослужащий в/ч 5547 регионального командования «Оңтүстік» НГ МВД;

, военнослужащий в/ч 5547 регионального командования «Оңтүстік» НГ МВД; Смаилканов Ғабдолла Ғалымұлы, специалист (оператор) войсковой части 21751 МО РК.

Медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін":

Нуркенов Адиль Дулатович, младший оперуполномоченный КНБ.

20-летний курсант Пограничной академии КНБ Мейрхан Битим был родом из Актау. Вырос в многодетной семье, мечтал стать офицером-пограничником. Во время массовых беспорядков защищал КПП на въезде и погиб от рук вооруженных преступников, вторгшихся на территорию академии. Тело курсанта было доставлено спецбортом в Актау.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Курсант второго курса академии Пограничной службы Даулет Жупарбеков был настоящим патриотом, честно исполнял службу и строил большие планы на будущее, но вооруженное нападение бандитов оборвало его жизнь. Тело солдата было доставлено на его Родину — Сарыагашский район Туркестанской области. Как подчеркнул "Халык қаһарманы" генерал Бакытжан Ертаев, эта трагедия является не только трагедией одной семьи, но и всего народа Казахстана.





Фото: Пресс-служба Национальной гвардии РК

Имя солдата-гвардейца Мадияра Кайсарова, посмертно награжденного орденом "Айбын" III степени, присвоили детдому в детской деревне семейного типа "Атамекен" в г. Кызылорде. Он погиб во время трагических событий при исполнении воинских обязанностей по обеспечению общественного порядка. Митингующие захватили военный грузовик и направили его в сторону солдат. В этот момент Мадияр успел оттолкнуть своих сослуживцев, а сам попал под колеса машины.



По информации главнокомандующего Национальной гвардией, количество пострадавших бойцов в ходе массовых беспорядков и нападений бандитов достигло в общей сложности почти 400 человек. Они получили ранения различной степени.

10 января является профессиональным праздником военнослужащих Национальной гвардии, но в связи с трагическими событиями гвардейцы в 2022 году встречали его в грустной обстановке. В тот день во всех воинских частях Нацгвардии состоялись общенациональные траурные мероприятия. Гвардейцы почтили память погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов минутой молчания и высказали слова скорби.

"На преступном пути террористов и хулиганов заслоном встали воины Национальной гвардии, которые мужественно защищали общественный порядок и безопасность мирных граждан. Наши воины доказали свою верность военной присяге, преданность народу и президенту, не забывая свой девиз: "Национальная гвардия – единая боевая семья, за нами народ, за нами страна". Первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией – начальник главного штаба генерал-майор Еркин Ботаканов

Глава государства отметил, что "за несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация (ОДКБ. – Прим. ред.) в целом".





Фото: akorda.kz

"Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла эта подготовка — год, два, три... покажет следствие". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, деструктивными силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки, шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. Все эти действия решительно пресекались, но реализаторы не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений.

"Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде появились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной их главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль. "К сожалению, это далось очень дорогой ценой — потерями среди силовиков и мирных жителей. Погибло 16 сотрудников силовых структур. Более 1300 получили ранения. Есть жертвы и среди мирного населения, их количество уточняется".





Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, павших от рук вооруженных групп в Алматы, и подчеркнул, что со стороны государства близким погибших будет оказана всяческая поддержка.



"Они – настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу". Касым-Жомарт Токаев

Мама погибшего во время январских событий в Алматы сержанта Нурбосына Алмасова рассказала, когда последний раз видела сына и о чем они говорили.

"Нурбосын с детства мечтал работать полицейским, был очень храбрым и жизнерадостным. Он работал в УП Бостандыкского района. Последний раз я видела сына 4 января 2022 года. Он отдыхал дома, но утром встал и быстренько собрался. Сказал, мама, мне надо на работу. Я спросила, что случилось. А он сказал, не знаю, мама, меня вызывают. Он ушел, еще шутил со мной, тогда я ни о чем не подозревала". Мама погибшего сотрудника полиции Гульсим Сейткалиева

Нурбосын был самым младшим в семье, ему было 27 лет, он собирался жениться.

"Когда я его проводила на работу, все было вроде хорошо, тихо. А когда мы поехали в город и возвращались оттуда, то увидели озлобленную, разъяренную толпу. Я испугалась и позвонила сыну. Он сказал, все хорошо, мама. 5 января митингующие напали на Бостандыкский РОВД...", вспоминает Гульсим Сейткалиева.





Фото: акимат г. Алматы

13 января 2022 года в Алматы простились с подполковником Вооруженных сил РК Сандибеком Хаировым, также погибшим от рук бандитов при защите города. Он был заместителем командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Во время беспорядков офицер успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог.



Нападения были не только на людей в погонах, но и на работников службы скорой помощи, выезжавших на экстренные вызовы. Только в Алматы в первые же дни беспорядков были зафиксированы 12 таких случаев. Были повреждены 32 автомашины скорой помощи, часть пришла в негодность.

Также во время беспорядков в Алматы скончался судья межрайонного суда Мурат Абраев, погиб сын ректора КазНУ Жансеита Туймебаева. 6 января вечером его сын Елнар Туймебаев на автомашине возвращался домой и на перекрестке пр. Назарбаева и ул. Сатпаева его машина внезапно была обстреляна. От полученных ран он скончался на месте.

Примерно в этом районе попала под обстрел и алматинка Шолпан Бегайдарова. Она была ранена и ее, истекающую кровью, спасли сотрудники полицейского спецназа.

"Вечером на пересечении проспектов Назарбаева и Абая моя машина подверглась обстрелу. В этот момент, будто с неба послал Бог, появились наши ребята – спецназ. Они меня быстро подхватили, поместили в микроавтобус. Там был парень, который держал меня за руку и приводил в сознание, разговаривал со мной, говорил, что я буду жить. Я не запомнила их лица, они были в масках и касках. Если бы не они, я бы мучительно умирала в машине". Алматинка Шолпан Бегайдарова

Бойцы спецназа, увидев раненную Шолпан, сразу же наложили жгут, остановили кровотечение, а затем отвезли в ближайшую больницу.

35-летняя алматинка Жанар Утегенова тоже попала под обстрел террористов, но, к сожалению, скончалась от полученных травм. Несмотря на неспокойную обстановку в городе, она 5 января вечером была вынуждена выйти на улицу, так как ее новорожденному ребенку срочно нужны были лекарства. Ее супруг Нурсултан Буркитбаев остался вдовцом с четырьмя детьми 2014, 2017, 2019 и 2021 годов рождения.

"Расследование показало, что некоторые граждане, пренебрегая мерами безопасности, нарушая условия режима чрезвычайного положения, находились в местах, где совершались вооруженные нападения. В тот период преступники в основном скрывались во дворах жилых домов, откуда внезапно нападали. В ходе антитеррористической операции в результате перекрестного огня некоторые горожане получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Несколько человек погибли при совершении мародерства и краж из различных объектов бизнеса". Заместитель главы первой службы Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов

На 16 января 2022 года стало уже известно, что в Алматы во время беспорядков и нападений террористов погибли 149 человек, из них 11 – сотрудники правоохранительных органов. В группе террористов были снайперы, которые вели прицельный огонь по полицейским с крыши близлежащих зданий. Глава государства поручил провести тщательное расследование по каждому случаю гибели людей.

"Силовые структуры и уполномоченные органы в сфере информации должны координировать усилия и оперативно реагировать на запросы общества. Генеральная прокуратура и МВД по каждому случаю гибели людей должны провести тщательное расследование. Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность". Касым-Жомарт Токаев

13 февраля 2022 года в столичной мечети "Хазрет Султан" глава государства принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших во время трагических январских событий. В своем выступлении он отметил, что на долю нашего народа выпали тяжкие испытания.





Фото: akorda.kz

Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны, отметил президент.



"Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну". Касым-Жомарт Токаев

Правоохранительными органами было расследовано свыше 200 уголовных дел по фактам гибели людей во время беспорядков, допрошено более 10 тыс. граждан, которые могли быть возможными свидетелями и в августе 2022 года был опубликован полный список погибших в январских событиях - 238 человек, в том числе 11 сотрудников силовых и правоохранительных ведомств из Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей.

По информации Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК, кроме людей в погонах в списке погибших есть и преступники, и мирные граждане. Обстоятельства гибели установлены почти по 200 лицам. Расследование продолжается.

"Выполняя свой долг, сотрудники правоохранительных органов гибли при массовых избиениях, в результате наезда транспортных средств или расстрела в упор, будучи при этом безоружными. Особый цинизм проявлен при убийстве безоружного военнослужащего подполковника Сандибека Хаирова, участвовавшего в охране здания акимата города Алматы. Его тело было обнаружено на крыше здания. Расследование показало, что после насильственной смерти преступники подожгли его тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего офицера осталась семья и двое несовершеннолетних детей". Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

За годы независимости в Казахстане общенациональный траур объявлялся 11 раз. Дважды проводился только в 2012 году. В большей степени национальный траур в стране связан с терактами, авиакатастрофами и взрывами на шахте.



20 сентября 2006 года. Взрыв на шахте, погиб 41 горняк

Впервые в истории независимого Казахстана общенациональный траур был объявлен 20 сентября 2006 года в связи с трагедией на шахте имени Ленина в Карагандинской области. В результате взрыва метана возник пожар, погиб 41 горняк.

11 января 2008 года. Взрыв на шахте, погибли 30 человек

11 января 2008 года на шахте "Абайская" в Карагандинской области произошел взрыв метана, погибли 30 шахтеров. Причиной взрыва названо нарушение технологии при посадке кровли, вызвавшее искрение и последующий взрыв.

16 марта 2010 года. Прорыв плотины, погибли 45 человек

11 марта 2010 года в с. Кызылагаш Алматинской области произошло стихийное бедствие – прорыв плотины. Большая вода хлынула на поселок, погибли 45 человек, в том числе 11 детей. Было разрушено более 370 домов. Траур в стране объявили 16 марта.

5 июня 2012 года. Гибель 14 пограничников и егеря

В связи с трагической гибелью казахстанских пограничников на пограничном посту "Арканкерген", произошедшей 28 мая 2012 года, 5 июня был объявлен национальный траур. На погранзаставе были обнаружены обгоревшие тела 15 человек. В массовом убийстве суд признал виновным единственного выжившего солдата-срочника Владислава Челаха. В данное время он отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима.

27 декабря 2012 года. Авиакатастрофа, погибли 34 человека



Военно-транспортный самолет АН-72 Пограничной службы КНБ РК, летевший из Астаны в Шымкент, разбился в 20 километрах от пункта назначения. На борту находились 27 человек, в том числе семь членов экипажа. Все погибли. Президент распорядился объявить национальный траур 27 декабря.

31 января 2013 года. Авиакатастрофа, погиб 21 человек

Крушение пассажирского самолета недалеко от алматинского аэропорта произошло 29 января 2013 года. Борт Chellenger-200 авиакомпании SCAT выполнял рейс Кокшетау-Алматы. Погибли 16 пассажиров и 5 членов экипажа. Национальный траур объявили 31 января.

9 июня 2016 года. Теракт в Актобе, убиты 8 человек

В связи с гибелью военнослужащих и гражданских лиц в результате совершенного в Актобе теракта был объявлен национальный траур 9 июня 2016 года. Нападение на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе произошло 5 июня. 8 человек были убиты, трое из них — военнослужащие.

28 декабря 2019 года. Авиакатастрофа, погибли 12 человек

Утром 27 декабря в Алматы при попытке взлететь упал самолет Fokker авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек: 8 на месте, 2 в больнице и 2 в аэропорту. 49 человек были госпитализированы. Национальный траур был объявлен 28 декабря.

13 июля 2020 года. Пандемия коронавируса

Объявлен Национальный траур по жертвам коронавирусной инфекции COVID-19.

29 августа 2021 года. Взрывы боеприпасов, погибли 13 человек

Вечером 26 августа 2021 года начались взрывы на территории воинской части в Жамбылской области, где хранились инженерные боеприпасы. 13 человек погибли, 90 пострадали. Общенациональный траур был объявлен 29 августа.

10 января 2022 года. Январские события, погибли 238 человек



10 января 2022 года объявлен общенациональный траур в связи с январскими событиями, в ходе которых погибли 238 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.