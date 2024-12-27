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#Крушение самолета в Актау
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Мир

После трагедии в Актау власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура

день траура в Чечне, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 19:33 Фото: pixabay
В связи с крушением самолета, летевшего в Грозный и потерпевшего крушение в Актау, власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, соответствующий указ подписал глава страны Рамзан Кадыров.

"В связи с авиационной катастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку – Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года", – говорится в тексте указа.

Ранее состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Президенты обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки членам семей и близким погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистауской области.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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