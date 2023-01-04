Қантар, который кардинально изменил Казахстан: хронология трагических событий

1 января 2022 года в Казахстане начались протесты граждан, недовольных ценами на газ, чем и воспользовались экстремисты, организовавшие широкомасштабный теракт с целью захвата власти. Zakon.kz подготовил хронологию трагических событий – самых тяжелых в истории независимого Казахстана.

Массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ, начавшиеся в первых числах января на западе Казахстана, переросли в беспорядки, охватившие впоследствии практически всю страну. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену. Тем не менее протесты продолжились. 5 января в некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство.

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Глава государства, председатель Совета Безопасности Касым-Жомарт Токаев назвал эти бесчинства широкомасштабным терактом с участием профессионально подготовленных террористов и международных банд, которые прошли подготовку за рубежом. В Казахстане был введен режим ЧП. Президент принял отставку правительства и обратился за помощью к главам ОКДБ. В результате беспорядков и теракта стране нанесен колоссальный ущерб – свыше ста миллиардов тенге.





Zakon.kz/Павел Михеев



2 января 2022 года



Жители Жанаозена высказали недовольство повышением цен на сжиженный газ и вышли на демонстрацию. В поддержку митингующих на акции вышли жители других городов и регионов. Глава государства написал в Twitter, что правительство должно рассмотреть ситуацию с учетом экономической целесообразности, демонстранты не должны нарушать общественный порядок.

3 января 2022 года

Для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области была создана правительственная комиссия. Токаев поручил рассмотреть сложившуюся обстановку с учетом экономической целесообразности, в правовом поле, подчеркнув, что граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, не нарушая общественного порядка.

Правительство обещало принять пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ, Агентство по защите и развитию конкуренции начало в отношении собственников АЗС расследование на предмет ценового сговора.

В тот же день депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау и сообщили, что правительство принимает меры для разрешения ситуации.

Фото: пресс-служба Мажилиса Парламента РК



4 января 2022 года



Правительственная комиссия провела встречу с активистами Мангистау, собравшимися в городе Актау и выступающими за снижение цены на газ, и обсудила возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности. Инициативной группе, находившейся на площади, были даны гарантии о непривлечении их к ответственности. Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.

В целях обеспечения стабильности в стране правительство приняло решение снизить в Мангистауской области цену на сжиженный газ до 50 тенге за литр.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам с просьбой не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества.

Фото: Zakon.kz



5 января 2022 года



Президент Токаев выступил с заявлением о ситуации в стране и еще раз обратился к гражданам с просьбой проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. "Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым последует наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие", заявил президент.

К тому времени протестный бум охватил почти весь Казахстан, и особенно Алматы. В ночь с 4 на 5 января демонстранты беспрепятственно дошли до площади Республики, избивали сотрудников полиции, стали громить полицейские машины, витрины магазинов и ресторанов. Стражи порядка были вынуждены применить светошумовые гранаты. Здание акимата города было оцеплено полицейскими и спецназом.

В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты граждан Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области с 5 по 19 января 2022 года.





Фото: Акорда



На фоне протестов в нескольких городах страны президент Казахстана подписал указ об отставке правительства. Исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан временно было возложено на Алихана Смаилова.

Кроме того, был освобожден от должности председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов, а на его место назначен начальник Службы государственной охраны РК Ермек Сагимбаев.





Фото: Zakon.kz





Тем временем беспорядки в Алматы продолжались. Были сожжены и разбиты 33 спецмашины, из них 16 полицейских, 7 – скорой помощи, 2 пожарные машины, 7 грузовиков и 1 бензовоз. Пострадало около 300 предпринимателей, 120 магазинов, более 100 офисов и 80 объектов общепита.





Вечером 5 января Токаев выступил со срочным обращением к народу Казахстана, где отметил, что "ситуация в стране крайне напряженная, отдельные лица, называющие себя "участниками протестов", несмотря на мои неоднократные призывы к спокойствию, продолжают накалять ситуацию в стране, около половины ее территории охвачено беспорядками, есть убитые, раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, грабят магазины. …Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".

В тот же день Токаев возглавил Совет Безопасности РК. В обращении к народу он отметил: "Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко… Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными".

Токаев обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы. "На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. …Главное сейчас – защитить нашу страну, защитить наших граждан", сказал он в обращении к народу.





Фото: Zakon.kz



Токаев провел заседание Совета Безопасности. Силы, совершившие атаку на Казахстан, он назвал настоящими террористами и указал на необходимость принятия срочных мер, в том числе проведение контртеррористической операции с целью дать им отпор. "Теракт учинили бандиты – настоящие террористы. Нам хорошо известно, что они бесчинствуют сейчас в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное – захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями… Данные террористические банды являются международными, прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии", заявил президент.



6 января 2022 года





Фото: polisia.kz



В Алматы была начата антитеррористическая операция. Комендатура города призвала жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности. В ходе антитеррористической операции был освобожден Международный аэропорт Алматы.



Были задержаны и водворены в изолятор временного содержания экс-председатель КНБ Карим Масимов и другие лица. Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены.

В связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки.

Президент Токаев дал срочные поручения правительству, в том числе создать специальную следственную группу для выявления причин произошедших событий и виновных, повысить боевую готовность, поддержать моральный дух военнослужащих, стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

7 января 2022 года



Антитеррористическая операция в Казахстане продолжалась, силы правопорядка вели напряженную работу. Конституционный порядок был восстановлен почти во всех регионах страны, местные органы контролировали ситуацию. Но террористы по-прежнему применяли оружие и наносили ущерб имуществу граждан. Поэтому на заседании контртеррористического штаба Токаев дал указание продолжать контртеррористические акции до полного уничтожения боевиков.

Фото: Zakon.kz



В Казахстане установили 70 круглосуточных блокпостов. Во всех регионах реализовывались мероприятия в рамках введенного чрезвычайного положения. Все акиматы были освобождены и взяты под усиленную охрану. По сообщению МВД РК, на тот момент были ликвидированы 26 вооруженных преступников, 18 – ранены.



В Алматы силами правоохранительных органов, вооруженных и приданных сил осуществлялась охрана общественного порядка, объектов стратегического значения, зачистка улиц.

8 января 2022 года





Фото: Zakon.kz



В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате террористических актов глава государства принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.



9 января 2022 года

На очередном заседании оперативного штаба Генеральный прокурор, председатель КНБ, и. о. министра внутренних дел доложили президенту, как выполняется его поручение по восстановлению порядка и законности в стране, соблюдению режима чрезвычайного положения. Были выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовые структуры продолжили "зачистку" населенных пунктов и оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.





Фото: ДП Павлодарской области



В общей сложности на тот момент были возбуждены 125 уголовных дел, в отделы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди которых было значительное количество иностранцев. Во всех регионах страны ситуация была стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой. Правоохранительным органам удалось освободить все ранее захваченные административные здания, восстанавливались коммунальные объекты и системы жизнеобеспечения.

Глава государства поручил полностью обеспечить общественный порядок и безопасность в стране и создать правительственную комиссию по ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков, а также оперативно приступить к восстановлению административных зданий, социальных и коммунальных объектов Алматы и других городов.

На 9 января ситуация в стране стала стабилизироваться, в том числе были открыты дороги республиканского значения и восстановлено движение автотранспорта. В Алматы возобновили работу 77 супермаркетов, три крупных продовольственных рынка, 44 АЗС и 111 аптек.

10 января 2022 года

В Казахстане был объявлен Общенациональный траур в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов.





Фото: Zakon.kz



По состоянию на 10 января ситуация в Казахстане была стабилизирована и находилась под контролем. Были нейтрализованы очаги террористических угроз, освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе.



Также была обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов. Проводились зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков, фиксация и сбор следов преступной деятельности.

В тот же день, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая началась с минуты молчания, Токаев отметил, что за несколько январских дней Казахстан пережил самый масштабный кризис, который стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю Независимости: "Главной целью организаторов беспорядков в Казахстане был захват власти и попытка государственного переворота. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен против Алматы. Это урок для Казахстана, но он будет полезен для всех государств – партнеров ОДКБ".

11 января 2022 года

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Мажилиса Парламента РК, где представил кандидатуру нового премьер-министра – Алихана Смаилова, и выступил с большой речью. В частности, поручил качественно и в полном объеме разобраться с причинами беспорядков в стране и заявил, что попытка госпереворота и покушение на целостность страны провалились.

На 11 января Погранслужбой РК были задержаны 366 человек по подозрению в участии в антиобщественных акциях, из них шестеро получили ранения при оказании сопротивления. При задержаниях изъяты: 30 единиц оружия, 245 единиц боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций, четыре бронежилета, более 200 мобильных телефонов, планшеты, ноутбуки, большая сумма финансовых средств, 29 автотранспортных средств, на которых передвигались задержанные лица, пособия по проведению незаконных митингов.

Аэропорт Алматы был технически готов к возобновлению работы, стала восстанавливаться работа по обеспечению продовольствием, начал работать общественный транспорт, перешла на штатный режим работы служба скорой помощи, открылось большинство супермаркетов, рынков и АЗС.

За нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности было привлечено 2161 лицо. Со дня объявления антитеррористической операции по стране было начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Органы прокуратуры совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжали проводить проверки субъектов реализации сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора.

По линии МВД президенту был представлен отчет о продолжении спецоперации по обезвреживанию террористических групп и поимке преступников в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и других областях. Всего по фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов были возбуждены 388 уголовных дел. Параллельно шли оперативные мероприятия по сбору и фиксации доказательной базы, восстановлению хронологии событий.

Вооруженные силы оказывали содействие КНБ и МВД в проведении антитеррористической операции. Только за одни сутки на блокпостах в 11 населенных пунктах военнослужащие задержали 38 человек, у 23 из них было обнаружено стрелковое и холодное оружие. Совместно с Пограничной службой КНБ проводились разведывательно-поисковые действия в горной местности с поддержкой армейской авиации. Военнослужащие продолжали нести службу на 105 блокпостах в 25 населенных пунктах.

По информации КНБ, на 11 января ситуация в стране продолжала стабилизироваться, острые деструктивные проявления уже не фиксировались. Система "Киберщит" функционировала в штатном режиме.

12 января 2022 года

Токаев прибыл в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки. На проведенном им заседании оперативного штаба было доложено, что благодаря направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов.





Фото: Акорда





Все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения Алматы работали в штатном режиме. Возобновлялась работа объектов торговли, общепита, рынков, АЗС, промышленных предприятий, был запущен общественный транспорт. В пострадавшем здании акимата размещались 14 городских управлений, которые были передислоцированы в резервные здания и в подведомственные организации.



Президент поручил правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения и оказать поддержку пострадавшим предпринимателям. Это касалось и других регионов.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила около 104 млрд тенге. Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1482, общепит – 44, финсектор – 61, логистика – 23, СМИ – 5.

12 января глава государства отменил чрезвычайное положение в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

13 января 2022 года

В 14 регионах Казахстана – городах Астане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях – была завершена антитеррористическая операция и отменен "красный" уровень террористической опасности.

А в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях продолжали приниматься меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков, поэтому в этих регионах антитеррористическая операция была продолжена и "красный" уровень сохранен.





Фото: Zakon.kz



В Казахстане завершилась миссия Организации Договора о коллективной безопасности и начался поэтапный вывод миротворцев. Они занимались охраной важных государственных и стратегических объектов, помогали в поддержании правопорядка на закрепленных участках. Это сыграло большую роль в стабилизации обстановки в Алматы.



Когда начались январские события и в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения, Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи. Страны одобрили развертывание военных. 11 января президент РК объявил о завершении миссии ОДКБ.

19 января 2022 года

С полуночи 19 января было прекращено действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Ранее президентом было досрочно отменено ЧП в остальных регионах страны. Таким образом, в Казахстане прекратилось действие режима чрезвычайного положения, а также отменены комендантский час и другие временные ограничения.





Фото: Zakon.kz



Страна стала возвращаться к нормальной жизни. При этом в Алматы продолжалась антитеррористическая операция и сохранялся "красный" уровень террористической опасности. На улицах шло круглосуточное патрулирование полицейскими, военнослужащими и бойцами Национальной гвардии, действовали блокпосты.



"Красный" уровень сохранялся также и Алматинской области. На территории региона проводились подворовые и квартирные обходы и проверки автотранспорта, контролировались общественные места, усиленно несла службу патрульная полиция, выявлялись незаконное ношение и хранение запрещенных предметов, но основная опасность была уже позади.