"Она родилась в рубашке": алматинец рассказал детали спасения женщины в горах

Почти двое суток женщина провела в горах Алматы, не имея возможности самостоятельно подняться и вызвать на помощь спасателей. Друзья пострадавшей забили тревогу, вызвали помощь и пошли на поиски туристки. ЧП произошло близ поляны "Терра", сообщает Zakon.kz

7 января алматинка Кира Дядчева отправилась в одиночный поход в горы в район урочища Алмарасан. Буквально через сутки группа туристов на поляне "Терра" обнаружила наушники, трекинговые палочки и телефон женщины. После этого на место были вызваны спасатели МЧС и отряд РОСО, которые выдвинулись на поиски пропавшей. К ним также присоединились волонтеры и друзья потерявшейся алматинки.

Нам удалось связаться с друзьями женщины и узнать детали поисковой операции. Журналисту Zakon.kz Антон Климов рассказал, как определили местоположение Киры Дядчевой, и что пришлось пережить за это время пострадавшей.





Об исчезновении Киры мужчина узнал от своего друга Артема, который дружит с пропавшей. Они вместе часто ходили в горы. И, узнав о том, что случилось, парень не раздумывая отправился на ее поиски. К тому времени у парка Первого президента в Алматы собрались волонтеры, которые также планировали начать прочесывать горную местность.



"Вчера мы вышли в девять часов вечера и примерно в 10 вечера были в районе санатория Алмарасан. Позже к нам присоединилась другая группа добровольцев, которые поделились на три группы. Я, мой товарищ Ержан, Артем и альпинист Алексей выдвинулись в сторону ее маршрута, где уже пересеклись с группой спасателей близ радоновых источников, где стоят бочки, это в самом начале Алмарасана. Они сказали, что прошлись и ничего не обнаружили. Погода, конечно, не радовала, было холодно". Антон Климов





Парень рассказывает, что, подойдя ближе к поляне "Терра", они встретили наряд МЧС и сотрудников РОСО. Там же они увидели, как со стороны Космостанции спускается еще одна группа спасателей, которой так и не удалось найти женщину. Позже было принято решение начать прочесывать то место, где были найдены личные вещи Киры. Группы осмотрели ближайшие склоны гор и обрывы, но их усилия не принесли никаких результатов.



"Если честно, в какой-то момент у нас даже возникла мысль, что, возможно, это какой-то фейк, а Кира может где-нибудь сидит в кафе. Уже позже мы пошли в обратную сторону. Я предложил еще раз осмотреть обрывы. В одном месте мы замедлили ход, там есть такая каменная река. Мы ее прошли и еще раз хорошо осмотрели этот участок. Пройдя дальше, оказались на небольшой поляне, названия не помню, но это далеко от беседок. В метрах 50, наверное, мы замедлились, чтобы передохнуть, кто-то из ребят закурил, другие просто разговаривали. И вдруг кто-то закричал, что ее нашли". Антон Климов

Первым, кто обнаружил Киру Дядчеву, был Алексей Гурьев – профессиональный альпинист. С помощью снаряжения он вместе с другом спустился по опасному обрыву, чтобы оказать помощь 40-летней женщине. Туда же спустились двое сотрудников МЧС, взяв с собой все необходимое, чтобы отогреть пострадавшую туристку.

"Мы сразу же принялись ее отогревать, разжигали костер, поили чаем, нагревали бутылки, укрывали ее пледом и куртками, протирали ей лицо. В целом она была в сознании и разговаривала с нами. Позже сотрудники МЧС спустили веревки и спасательные сани. Мы положили Киру, и большой группой стали распределяться по цепочке. Несли эти сани до самого верха, это где- то 150 метров, очень крутой спуск был и подъем, примерно 60-65 градусов. В таком порядке мы доставили ее до Алмарасана, где уже ожидала скорая помощь". Антон Климов

Друзьям и спасателям Кира рассказала, что до приезда экстренных служб пыталась самостоятельно подняться, но из-за многочисленных ушибов и отсутствия сил сделать это практически не могла.

"Я не знаю, как она выжила и пролежала там 2 суток, не сломав себе шею или позвоночник. Конечно, снег смягчил падение. Получается, она летела с обрыва и тем самым вызвала небольшую лавину, которая ее накрыла. Это настоящее чудо, и она родилась в рубашке. Конечно, у нее есть синяки на теле и легкое обморожение. Сейчас она находится под наблюдением врачей, но в целом она держалась очень стойко, постоянно разговаривала с нами и была в сознании". Антон Климов

Стоит отметить, Антон больше 9 лет ходит в пешие походы в горы, и признается, что на его практике это уже не первый опыт спасения людей, но случай с Кирой – самый сложный. Он не понаслышке знает, что если вовремя не оказать помощь человеку, то он может просто погибнуть.

Парень признается, что, найдя пропавшую подругу, испытал настоящую радость и облегчение. Некоторые из ребят, когда спустились к ней и услышали, что она разговаривает, чуть не заплакали, потому что были готовы к тому, что им предстоит вытаскивать просто тело, а она лежала и даже пыталась шутить.

Спасатели в очередной раз призвали алматинцев и гостей города соблюдать элементарные правила безопасности, а также не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину. В случаях объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды.

9 января вечером в полицию поступил вызов о пропавшей женщине в горах Алматы. 10 января спасатели нашли ее живой. По информации пресс-службы ГУ "РОСО" МЧС РК, 7 января Кира Дядчева отправилась в одиночный поход в горы, на поляну "Терра". Она рассказала, что во время спуска по тропе сошла небольшая лавина, которая унесла ее в сторону реки "Проходное". Женщина самостоятельно выбралась из-под снега, в рюкзаке был спальный мешок, она смогла вытащить его, укуталась и пролежала, пока ее не обнаружили спасатели.