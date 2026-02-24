В горах Алматы спасли пострадавшую туристку

В алматинских горах спасатели пришли на помощь пострадавшей туристке. Девушка повредила ногу и не смогла спуститься самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Две девушки совершали восхождение вдоль трубы на БАО. По дороге одна из туристок, 2007 года рождения, повредила ногу и не могла идти дальше. Любительницы гор вызвали спасателей.

На помощь оперативно выехали сотрудники Службы спасения ДЧС, а также бригада Центра медицины катастроф МЧС на реанимобиле. Специалисты добрались до пострадавшей, оказали первую медпомощь и спустили ее в город. У подножия девушку приняли медики и доставили в больницу для дальнейшего обследования, рассказали в пресс-службе МЧС РК 24 февраля 2026 года.

Спасатели призывают перед выходом в горы оценивать свою физподготовку, погодные условия и обязательно говорить близким ваш маршрут.

