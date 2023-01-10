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Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда

Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда Фото: ortcom.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Конституционного суда Казахстана. Им стал Бакыт Нурмуханов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

"Указом главы государства судья Конституционного суда Республики Казахстан Нурмуханов Бакыт Маратович назначен заместителем председателя Конституционного суда Республики Казахстан", – говорится в документе.

Бакыт Нурмуханов родился 13 мая 1979 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет в 2000 году по специальности "Правоведение".

Трудовую деятельность начал с должности преподавателя кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета (2000-2003). В разные годы работал консультантом правового отдела, главным экспертом отдела правового обеспечения, главным экспертом, главным консультантом, заведующим сектора аналитической работы отдела правовой экспертизы, советником председателя Конституционного совета РК (05.2003-06.2011); руководителем отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного совета РК (06.2011, 2013). Также был офицером по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии, по совместительству (2008-08.2017); руководителем аппарата Конституционного совета РК (01.08.2017-2022).

С 1 января 2023 года он был назначен судьей Конституционного суда РК.

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