Бакыт Нурмуханов назначен зампредседателя Конституционного суда
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
"Указом главы государства судья Конституционного суда Республики Казахстан Нурмуханов Бакыт Маратович назначен заместителем председателя Конституционного суда Республики Казахстан", – говорится в документе.
Бакыт Нурмуханов родился 13 мая 1979 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет в 2000 году по специальности "Правоведение".
Трудовую деятельность начал с должности преподавателя кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета (2000-2003). В разные годы работал консультантом правового отдела, главным экспертом отдела правового обеспечения, главным экспертом, главным консультантом, заведующим сектора аналитической работы отдела правовой экспертизы, советником председателя Конституционного совета РК (05.2003-06.2011); руководителем отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного совета РК (06.2011, 2013). Также был офицером по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии, по совместительству (2008-08.2017); руководителем аппарата Конституционного совета РК (01.08.2017-2022).
С 1 января 2023 года он был назначен судьей Конституционного суда РК.