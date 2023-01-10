Однокомнатные квартиры пользовались спросом у казахстанцев в декабре

В Казахстане чаще всего продавали однокомнатные квартиры в декабре. Их было оформлено 10 384, основная доля продаж по ним приходится на Алматы и Астана (61%). По двухкомнатным квартирам совершено 9 062 сделки, рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.кz.

В декабре 2022 года в Казахстане провели 33 587 сделок купли-продажи жилья, из них 7 554 – по индивидуальным домам и 26 033 – по квартирам. Количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 0,6% по сравнению с ноябрем прошлого года.



Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (8 063 – 24%) и Астана (5 004 – 14,9%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 343 ед. (1%).



В сравнении с ноябрем в декабре наибольший рост сделок зарегистрирован в Актюбинской области (20,8%) и городах Алматы (14,0%) и Шымкент (9,8%). Наибольший спад сделок за месяц произошел в областях СКО (-25,3%), ВКО (-19,4%) и городе Астане (-15%).

По сравнению с ноябрем 2022 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 236, всего по ним совершено 26 033 сделки – это 77,5% от общего показателя по сделкам.

По сравнению с ноябрем 2022 года количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 446 сделок и составило 7 554. Наибольший рост сделок был отмечен в Мангистауской области (+49 сделки), наибольшее снижение – в Карагандинской области (-110 сделок). По сравнению с декабрем 2021 года количество сделок уменьшилось на 64,6%, тогда было зарегистрировано рекордное количество сделок за год – 94 988 ед.

В годовом выражении отрицательный показатель по сделкам отмечен во всех регионах Казахстана. Так, в стране цены на жилье впервые за несколько лет показали снижение.