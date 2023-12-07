В Бюро национальной статистики 7 декабря 2023 года рассказали, какой транспорт чаще всего арендуют в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале Бюро нацстатистики, объем оказанных услуг в сфере аренды транспорта за январь-сентябрь текущего года показал рост.

"Наибольший объем услуг аренды среди видов транспорта принадлежит грузовому авто. По итогам трех кварталов объем аренды грузовых автомобилей составил 73,9 млрд тенге, что на 47,7% больше соответствующего периода прошлого года", – говорится в сообщении.

Вслед за грузовым авто расположились легковые, строительные и сельхозмашины:

объем аренды легковых автомобилей достиг 69,8 млрд тенге (+11,2%);

достиг 69,8 млрд тенге (+11,2%); объем аренды строительных машин и оборудования составил 42,7 млрд тенге (+22%);

составил 42,7 млрд тенге (+22%); объем аренды сельхозмашин и оборудования – 2 млрд тенге (+69,5%).

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