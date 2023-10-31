85-летнюю пенсионерку избили и ограбили на 3,5 млн тенге в Уральске
Фото: pixabay
Преступник проник в квартиру жертвы, несколько раз ударил ее по голове и похитил 3,5 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации Astana TV, доверчивая пенсионерка открыла незнакомцу дверь и в итоге осталась без солидной суммы денег.
Полицейские ЗКО задержали подозреваемого, им оказался житель Уральска, но похищенное удалось вернуть лишь частично.
"26 октября около 11:30 часов неизвестный постучался в дверь квартиры, где проживала пожилая женщина 1938 года рождения. Как только она открыла дверь, разбойник вломился в квартиру и забрал 720 тысяч российских рублей, принадлежащие дочери пострадавшей", - уточнили в полиции.
Как выяснилось, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества, грабежей и краж.
Мужчина водворен в ИВС.
По факту начато досудебное расследование в соответствии с частью 3 статьи 192 УК РК (Разбой).
Ранее почти три миллиона тенге украли у пенсионерки в Костанайской области.
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