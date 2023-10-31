85-летнюю пенсионерку избили и ограбили на 3,5 млн тенге в Уральске

Преступник проник в квартиру жертвы, несколько раз ударил ее по голове и похитил 3,5 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, доверчивая пенсионерка открыла незнакомцу дверь и в итоге осталась без солидной суммы денег.

Полицейские ЗКО задержали подозреваемого, им оказался житель Уральска, но похищенное удалось вернуть лишь частично.

"26 октября около 11:30 часов неизвестный постучался в дверь квартиры, где проживала пожилая женщина 1938 года рождения. Как только она открыла дверь, разбойник вломился в квартиру и забрал 720 тысяч российских рублей, принадлежащие дочери пострадавшей", - уточнили в полиции.

Как выяснилось, подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества, грабежей и краж.

Мужчина водворен в ИВС.

По факту начато досудебное расследование в соответствии с частью 3 статьи 192 УК РК (Разбой).

Ранее почти три миллиона тенге украли у пенсионерки в Костанайской области.