Названа причина сбоя в работе интернета в Алматы
Фото: pexels
Днем 10 января 2023 года алматинцы в социальных сетях начали жаловаться на отсутствие интернета. В пресс-службе АО "Государственная техническая служба" корреспонденту Zakon.kz назвали причину сбоя.
Отметим, что проблемы в работе интернета начались примерно в 11:30. По словам читателей Zakon.kz, интернет то появлялся, то исчезал. Сбой длился около получаса.
"В ходе проводимых работ АО "Казахтелеком" в ЦОД (центр обработки данных. - Прим. ред.) Алматы в 10:55 10.01.2023 г. зафиксировано кратковременное пропадание (КРП) на активном оборудовании по причине сбоя электроэнергии. Перезапуск систем на резервные источники питания осуществлен в кратчайшие сроки... Перезагрузка сказалась на работе интернет-соединении отдельных операторов связи", - рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО "ГТС".
Вместе с тем в пресс-службе сообщили, что оборудование АО "ГТС" работает в штатном режиме.
Редакция также обратилась за комментарием к казахстанским операторам связи.
"На сети оператора Tele2/Altel все работает в штатном режиме и инцидентов нет".Пресс-служба Tele2/Altel
В пресс-службе Beeline Казахстан комментарий обещали предоставить позже.
Обновлено в 17:41
"Действительно, 10 января на сети Beeline в городах Алматы, Кызылорда и частично в области периодически наблюдались ограничения. Инцидент произошел не на стороне Beeline, оборудование и системы компании работали корректно".Пресс-служба Beeline Казахстан
Сейчас, как отметили в Beeline Казахстан, "услуги предоставляются в штатном режиме".
1 ноября 2022 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах правительства рассказал, когда в стране нормализуется ситуация с интернетом.
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