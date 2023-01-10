Названа причина сбоя в работе интернета в Алматы

Днем 10 января 2023 года алматинцы в социальных сетях начали жаловаться на отсутствие интернета. В пресс-службе АО "Государственная техническая служба" корреспонденту Zakon.kz назвали причину сбоя.

Отметим, что проблемы в работе интернета начались примерно в 11:30. По словам читателей Zakon.kz, интернет то появлялся, то исчезал. Сбой длился около получаса.

"В ходе проводимых работ АО "Казахтелеком" в ЦОД (центр обработки данных. - Прим. ред.) Алматы в 10:55 10.01.2023 г. зафиксировано кратковременное пропадание (КРП) на активном оборудовании по причине сбоя электроэнергии. Перезапуск систем на резервные источники питания осуществлен в кратчайшие сроки... Перезагрузка сказалась на работе интернет-соединении отдельных операторов связи", - рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО "ГТС".

Вместе с тем в пресс-службе сообщили, что оборудование АО "ГТС" работает в штатном режиме.

Редакция также обратилась за комментарием к казахстанским операторам связи.



"На сети оператора Tele2/Altel все работает в штатном режиме и инцидентов нет". Пресс-служба Tele2/Altel

В пресс-службе Beeline Казахстан комментарий обещали предоставить позже.

Обновлено в 17:41

"Действительно, 10 января на сети Beeline в городах Алматы, Кызылорда и частично в области периодически наблюдались ограничения. Инцидент произошел не на стороне Beeline, оборудование и системы компании работали корректно". Пресс-служба Beeline Казахстан

Сейчас, как отметили в Beeline Казахстан, "услуги предоставляются в штатном режиме".



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