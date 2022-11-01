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Проблемы с интернетом: Мусин призвал казахстанцев чуть-чуть потерпеть

Проблемы с интернетом Фото: pixnio
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах правительства рассказал, когда в стране нормализуется ситуация с интернетом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил Багдат Мусин, 29 сентября государственная техническая служба объявила о том, что были зафиксированы массированные атаки на инфраструктуру Казахстана.

Для того, чтобы исследовать, для чего и откуда это было, а также чтобы повысить уровень защищенности инфраструктуры, проводятся определенные работы. При этих работах могут возникать какие-то проблемы. Багдат Мусин

При этом он отметил, что главная задача государственной технической службы заключается в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов Казахстана. Это делается для защиты не только государственной, но и всей инфраструктуры.

Даже на определенные сайты СМИ были атаки, об этом знают все. Чтобы предотвратить это, нам нужно повышать свой уровень информационной безопасности. Работы по исследованию направлены на повышение этого уровня. Когда что-то происходит и таможенный контроль усиливается, понятно, что скорость прохождения логистических маршрутов уменьшается. То же самое и здесь... В целом, интернет работает, нельзя сказать, что его вовсе нет. Потерпите чуть-чуть. Глава МЦРИАП

Периодически казахстанцы жалуются на сбои в работе интернета.  Операторы связи заплатили около 271 млн тенге за плохой интернет.

25 сентября была совершена DDoS-атака на Казнет. Тогда в АО "ГТС" сообщили, что масштабные кибератаки приводят к росту нагрузки на магистральных каналах операторов связи.

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МЦРИАП Мусин Багдат Казахстан
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