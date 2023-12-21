Тепловики Астаны нашли причину сбоя теплоснабжения

В Астане 21 декабря 2023 года произошел сбой теплоснабжения. В АО "Астана-Теплотранзит" корреспонденту Zakon.kz назвали причину.

По данным АО "Астана-Теплотранзит", понижение давления в тепловых сетях произошло в 11:50.

"В ходе обследования выявлена утечка теплоносителя на трубопроводе. В 12:25 участок был локализован, давление теплоносителя восстановится в течение часа", – говорится в сообщении.

Тепловики заверили, что понижения температуры нет, под отключение потребители не попадают.

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Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Казахстана за последние несколько суток на ТЭЦ произошли технологические нарушения. Министерство энергетики страны предупредило, что из-за устранения аварий температура в системе отопления может временно упасть. Подробности по ссылке.