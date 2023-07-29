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Роман Костомаров показал новое видео с тренировок

спортсмен Фото: скриншот видео
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал новое видео с тренировок после протезирования, сообщает Zakon.kz.

На видео он на протезах поднимается на высокую степ-платформу и спускается с нее.

"Два месяца назад эта высота казалась невозможной. А нет, это только казалось. Идем дальше", – подписал спортсмен ролик в Telegram.


В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО, после чего он долгое время находился на ИВЛ.

За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последнее время фигурист активно делится видео с тренировками из больницы, удивляя читателей не столько физической формой, сколько силой воли.

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