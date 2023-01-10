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Кто займется реконструкцией канализационно-очистных сооружений в Алматинской области

Современные туалеты появятся в турзонах Алматинской области Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
10 января аким Алматинской области Марат Султангазиев подписал двусторонний меморандум с компанией "Dutch Clean Tech". Нидерландская компания совместно с акиматом области будет реализовывать проект по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений на территории региона.

Как сказано в распространяемом сообщении акимата, в ходе встречи Марат Султангазиев выразил уверенность об успешной реализации проекта в рамках подписания меморандума.

Кроме того, аким области отметил, что услуга, предоставляемая компанией, очень востребована для региона.

"Данное сотрудничество очень хорошо повлияет на развитие туризма. Потенциал области очень высок. Однако необходимо улучшить инфраструктуру. Думаю вместе мы сможем улучшить эту сферу. Также у нас есть сельские местности, где также необходимо строительство и реконструкция канализационных сетей".Марат Султангазиев

В соответствии с меморандумом стороны рассмотрят все возможные условия повышения эффективности участия проекта в государственных и региональных программах путем формирования комплексного плана инвестиционного проекта.

Операционный директор компании "Dutch Clean Tech" Яспер Слуймерс отметил, что в рамках меморандума будет реализовано 5-8 проектов.

"Спасибо вам за возможность реализовать наши проекты. Мы учтем все ваши предпочтения. В настоящее время решаем финансовую ситуацию, после ее завершения приступим к строительным работам". Яспер Слуймерс

Отметим, что одной из ключевых особенностей меморандума является то, что компания "Dutch Clean Tech" будут набирать казахстанские кадры, что позволит создать новые рабочие места.

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