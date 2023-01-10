В Жаркенте зарезали 3-месячную девочку

Страшная трагедия произошла 10 января 2023 года в Жаркенте Жетысуской области – зарезали трехмесячную девочку, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном департаменте полиции, по факту нанесения ножевых ранений новорожденному ребенку в Жаркенте начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 3 УК РК ("Убийство малолетнего лица") с назначением необходимых экспертиз.

"Уголовное дело взято на особый контроль областным департаментом полиции". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Иная информация, как отметили в ведомстве, не разглашается в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РК.

13 декабря 2022 года стало известно, что дело пятилетней давности раскрыла полиция Акмолинской области. Преступник убил в Атбасаре девятимесячного ребенка, а через два года и его мать, затем исчез. Оказалось, все это время убийца скрывался в Татарстане.