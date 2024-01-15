Депутата маслихата Жетысуской области зарезали на стройке

Депутата Алакольского районного маслихата Жетысуской области Даурена Слямова зарезали 15 января в городе Ушарале, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в 15:25 в Алакольскую районную полицию поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристает к рабочим на одном из строящихся объектов в г. Ушарала.

"По приезду полиции установлено, что подозреваемый – 24-летний местный житель – нанес одно ножевое ранение 34-летнему мужчине, который заступался за рабочих, и скрылся с места происшествия. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, прибывшими на место в течение 5 минут после поступления вызова. Вместе с тем от полученных ран потерпевший скончался в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС Алакольского РОП.

По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.



Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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