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Депутата маслихата Жетысуской области зарезали на стройке

депутат Фото: gov.kz
Депутата Алакольского районного маслихата Жетысуской области Даурена Слямова зарезали 15 января в городе Ушарале, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, в 15:25 в Алакольскую районную полицию поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения пристает к рабочим на одном из строящихся объектов в г. Ушарала. 

"По приезду полиции установлено, что подозреваемый – 24-летний местный житель – нанес одно ножевое ранение 34-летнему мужчине, который заступался за рабочих, и скрылся с места происшествия. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции, прибывшими на место в течение 5 минут после поступления вызова. Вместе с тем от полученных ран потерпевший скончался в карете скорой помощи", – говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС Алакольского РОП.

По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске в одном из домов в Рабочем поселке обнаружены тела троих человек. Жертвами преступников стали мужчина, женщина и их 17-лений сын.

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