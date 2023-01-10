Пашинян не исключил замену российских миротворцев в Карабахе на корпус ООН

Армения может обратиться в Совет безопасности ООН для защиты армян в Нагорном Карабахе по истечении мандата российского миротворческого контингента, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил во вторник в ходе пресс-конференции армянский премьер Никол Пашинян, передает ТАСС.

"Если мы увидим, что народу Нагорного Карабаха что-то угрожает, мы должны будем искать другие варианты". Премьер-министр Армении Никол Пашинян

По его словам, Армения сейчас обратиться не может, поскольку "это будет означать, что мы обращаемся в СБ ООН против России".



"Одно однозначно - после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решения, исходящие из ситуации. Возможно, что необходимости в обращении в СБ ООН не будет, но возможно, что будет", - отметил Пашинян.

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе расположен в регионе на основании заявления о прекращении огня, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и России. Срок его пребывания определен в пять лет с момента подписания соглашения о прекращении огня (9 ноября 2020 года), с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон соглашения не заявит о намерении прекратить применение этого положения.



Ранее Пашинян заявил, что Армения отказалась проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой она является, на своей территории в 2023 году.