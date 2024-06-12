Завершен процесс вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Завершен процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации с территории Карабахского региона, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию", – отмечается в сообщении министерства.

В начале мая президент России Владимир Путин и его армянский коллега Никол Пашинян договорились о выводе российских военных и пограничников из ряда областей Армении.

В октябре 2023 года Армения признала, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Об этом во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ сообщил президент России Владимир Путин. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос карабахского конфликта можно считать окончательно решенным.

Российских миротворцев начали выводить из Нагорного Карабаха в апреле 2024 года.

