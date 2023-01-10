Почти 2 тыс. дорожных рабочих убирают снег в Астане

В столице в эти дни выпало немало осадков, в городе установились сильные морозы. Коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме. С начала зимнего периода из города вывезли более 1,7 млн кубометров снега, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, с утра 10 января на уборку улиц столицы от снега и наледи вышли почти 2 тысячи дорожных рабочих, задействовано свыше тысячи единиц спецтехники.

В ночь с 9 на 10 января из города вывезли 1 673 кубометра снега, или объем 204 большегрузов.

С начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли более 1,7 миллиона кубометров снега, или более 138 тысяч рейсов.





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В городе установились 30-градусные морозы. Жителям и гостям столицы следует помнить о правилах безопасности при гололеде и не находиться долгое время на улице.