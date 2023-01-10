Учащихся Астаны вновь перевели на дистанционное обучение

Школьники и студенты 1-2 курсов колледжей первой смены 11 января 2023 года переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях Управления образования города Астаны.



Причиной перехода на "удаленку" снова стало ухудшение погодных условий.

Учащихся второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей в Астане уже переводили на дистанционный формат обучения 10 января текущего года.

