Учащихся Астаны вновь перевели на дистанционное обучение
Фото: Zakon.kz
Школьники и студенты 1-2 курсов колледжей первой смены 11 января 2023 года переходят на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом
появилась в соцсетях Управления образования города Астаны.
Причиной перехода на "удаленку" снова стало ухудшение погодных условий.
Учащихся
второй смены и студентов 1-2 курсов колледжей в Астане уже переводили на
дистанционный формат обучения 10 января текущего года.
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