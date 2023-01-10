Три тела обнаружены на месте взрыва в высотке Караганды

Тела трех погибших обнаружили в квартире в Караганде, где произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным погибшие - двое мужчин и одна женщина, передает пресс-служба МЧС РК.

Еще одного пострадавшего госпитализировали. Известно, что он выпрыгнул из окна 3 этажа.



Сообщение о пожаре поступило на пульт "101" в 21:29. Горела квартира на 8 этаже 16-этажного 127-квартирного жилого дома на пр. Республики, 18/2.

В МЧС уточнили, что произошел взрыв газа, который привел пожару и обрушению межэтажных плит перекрытия и перегородок.

В 22:37 пожар был локализован, в 22:55 потушен.

Силами ДЧС с квартир подъезда с помощью спасательных колпаков спасено 11 человек (из них 2 детей). На месте задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС. Пресс-служба МЧС РК

Как рассказал прибывший на место происшествия аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, для эвакуированных людей подготовили 35 мест в гостинице.



Причины пожара выясняются. Но как рассказал начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, на момент происшествия, дом был не газифицирован, поэтому предполагается, что кто-то из жильцов использовал "бытовой газ".