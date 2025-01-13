Одиннадцать тел обнаружили после взрыва метана в Пакистане

Взрыв метана привел к обрушению шахты в пакистанской провинции Белуджистан. На месте происшествия спасатели обнаружили 11 тел, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, взрыв метана на прошлой неделе привел к обрушению шахты, расположенной примерно в 40 км от города Кветта в южной пакистанской провинции Белуджистан.

Предполагается, что в туннелях погибли 12 рабочих, поиски последнего продолжаются. В воскресенье двое шахтеров погибли в результате обрушения второй шахты в Харнае, другом районе Белуджистана.

Операция по спасению оставшихся шахтеров продолжается.

Ежегодно в Пакистане в результате несчастных случаев и взрывов гибнут десятки шахтеров.

В угольной промышленности стандарты безопасности часто игнорируются, и шахтеры жалуются, что владельцы не организуют для работников безопасные условия труда. Ранее стало известно, что взрыв на юго-западе Пакистана убил одного человека и ранил 35.