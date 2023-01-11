Через трассу Караганда – Жезказган на юг мигрируют сайгаки

Водителей, которые ездят по трассе Караганда – Жезказган, просят быть внимательными. По трассе большими стадами двигаются сайгаки, сообщает Zakon.kz.

Держаться ближе к трассам степные антилопы предпочитают из-за обледенелого снега, передает КТК.



Эксперты отмечают, что многолетняя борьба с браконьерами принесла свои плоды. За последние 10 лет общая численность сайги выросла почти в 13 раз. И чем больше особей в стаде, тем более смелыми они становятся. Что становится проблемой для водителей.

"Мы сейчас над этим работаем, чтобы именно понять, какие отрезки являются довольно опасными. Причем для сайгака и для человека. И необходимо тоже устанавливать скоростной режим, устанавливать знаки. Жезказган – Караганда, потому что на следующий год планируется реконструкция этой дороги. Это очень важно – сейчас уже сделать рекомендации". Ведущий специалист Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Альберт Салемгареев

20 декабря 2022 года Минэкологии предложило продлить мораторий на отстрел сайгаков.