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Трассы ВКО накрыл густой туман

Трассы ВКО накрыл густой туман, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 14:00 Фото: pixabay
Самарская трасса в районе Таргынского ущелья и Таинты, а также участки трасс на Алтай и Риддер с 17 октября 2024 года плотно затянуты туманом. Водителей Восточно-Казахстанской области предупреждают об опасности и просят быть внимательными на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент YK-news.kz прокатился по Самарской трассе. По его словам, с утра 18 октября плотный туман наблюдался от села Изгутты Айтыков (46 километр), в селе Таргын (65 километр) и до подъема на перевал Умыш (100 километр). Особенно сложным было передвижение по Таргынскому ущелью. Самым опасным на этом участке был маневр обгона.

Видимость даже в дневное время местами составляла всего 50 метров.

В вечернее и ночное время езда по Самарской трассе стала еще более опасной. Плотный туман с видимостью от 20 до 50 метров закрывал дорогу от Верхней Таинты (85 километр) до Изгутты Айтыков. Приближение встречных машин хотя бы выдает зарево света в тумане.

А вот дорожные знаки, как и ориентиры по краям дороги, практически не видны и появляются перед глазами в самый последний момент. В направлении поворотов иногда помогает ориентироваться только дорожная разметка.

Подобная дорожная обстановка отмечается местами также на трассе Усть-Каменогорск – Риддер и Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи.

Днем ранее, 17 октября, полиция Алматы выступала с предупреждением из-за ухудшения погодных условий. Водителям и владельцам транспортных средств рекомендовали заблаговременно предусмотреть замену шин на зимние.

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