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МЧС не подтвердило версию о взрыве газа в высотке Караганды

эвакуация жителей Фото: МЧС РК
Специалисты не обнаружили на месте пожара газовых приборов. Причина пожара устанавливается, сообщает Zakon.kz.

10 января в 21:29 поступило сообщение о пожаре в Караганде по пр. Республики, 18/2.

В 16-ти этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме в квартире на восьмом этаже произошло горение на общей площади 30 кв.м.

С горевшей квартиры выпал мужчина 1979 г.р., его госпитализировали в медучреждение. При разведке обнаружили тела трех человек (предположительно двух мужчин и женщины).

С квартир подъезда с помощью спасательных колпаков спасли 48 человек (из них девять детей), эвакуировали 82 человек (из них 21 ребенок).

В 22:55 пожар ликвидирован. На месте работали 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС.

"Взрыв газа не подтверждается. На месте газовых приборов не обнаружено. Обрушений и разрушений конструкции нет. Системы теплоснабжения не нарушены. Причина пожара устанавливается".официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов

Для обогрева жильцов задействовали три вахтовки ДЧС. Эвакуированных жильцов разместили по родственникам и в гостиницах города. На месте работают психологи.

Решается вопрос по возвращению жителей в квартиры.

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Данияр Кунафин
МЧС РК Караганда
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