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Уголовное дело завели из-за пожара в многоэтажке Караганды

Уголовное дело завели из-за пожара в многоэтажке Караганды Фото: пресс-служба МЧС РК
10 января на восьмом этаже в 16-этажном доме Караганды произошел пожар. Причина устанавливается. Тем временем, как заявили в полиции региона, начато уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным МЧС, из горевшей квартиры выпал мужчина, его госпитализировали. Кроме того, при разведке обнаружили тела трех человек (предположительно двух мужчин и женщины).

Тем временем в полиции области предоставили комментарий по происшествию.

"По факту пожара в полиции зарегистрировано уголовное дело по статье 204 части 2 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности повлекшее тяжкие последствия".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Санкция данной статьи, как уточнили в ведомстве, предусматривает наказание штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование, заключили в ДП.

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Анастасия Московчук
Караганда
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