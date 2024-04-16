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Детей и взрослых эвакуировали во время пожара в многоэтажке в Атырау

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 21:14 Фото: pixabay
16 апреля вечером в городе Атырау в 10-этажном жилом доме произошел пожар на первом этаже, сообщает Zakon.kz.

Двух взрослых и двух детей сотрудники ДЧС эвакуировали по пожарной автолестнице.

"В 20:16 пожар ликвидирован, причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Алматы пожарные вытащили из огня два газовых баллона.

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Елена Беляева
МЧС РК Атырау Атырауская область Пожар
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