Детей и взрослых эвакуировали во время пожара в многоэтажке в Атырау
Фото: pixabay
16 апреля вечером в городе Атырау в 10-этажном жилом доме произошел пожар на первом этаже, сообщает Zakon.kz.
Двух взрослых и двух детей сотрудники ДЧС эвакуировали по пожарной автолестнице.
"В 20:16 пожар ликвидирован, причина устанавливается. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в Алматы пожарные вытащили из огня два газовых баллона.
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