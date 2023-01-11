Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева

11 января 2023 года полномочия Елнура Бейсенбаева в качестве депутата Мажилиса Парламента Казахстана прекращены досрочно, сообщает Zakon.kz.

С рассмотрения этого вопроса начали сегодня пленарное заседание нижней палаты Парламента РК.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил бывшего коллегу Елнура Бейсенбаева за работу и пожелал успехов на новом месте.

Новость по теме Новые министры принесли присягу

4 января 2023 года Елнур Бейсенбаев был назначен исполнительным секретарем партии Amanat. Ранее эту должность занимал Асхат Оралов, который указом главы государства был назначен министром культуры и спорта.