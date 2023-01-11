Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева

Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Елнура Бейсенбаева Фото: Telegram/mazhilis_kz
11 января 2023 года полномочия Елнура Бейсенбаева в качестве депутата Мажилиса Парламента Казахстана прекращены досрочно, сообщает Zakon.kz.

С рассмотрения этого вопроса начали сегодня пленарное заседание нижней палаты Парламента РК.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил бывшего коллегу Елнура Бейсенбаева за работу и пожелал успехов на новом месте.

Новость по теме

Новые министры принесли присягу

4 января 2023 года Елнур Бейсенбаев был назначен исполнительным секретарем партии Amanat. Ранее эту должность занимал Асхат Оралов, который указом главы государства был назначен министром культуры и спорта.

Читайте также

Неисправный "Союз-22" вернется на Землю без космонавтов

Сильный мороз, туман и шквал ожидаются в шести областях Казахстана

Динара Халдарова
Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
С 12 января в Казахстане запретят страховать иностранные машины
С 12 января в Казахстане запретят страховать иностранные машины
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
Синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Алматы
Синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления