Новые министры принесли присягу

11 января 2023 года на заседании правительства Казахстана недавно назначенные министры принесли присягу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил премьер-министр РК Алихан Смаилов, на днях глава государства сделал новые кадровые назначения сразу в нескольких министерствах.

Каждый из вновь назначенных глав министерств принес присягу, зачитав ее на государственном языке.

"Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана", – озвучили министры.





Указы о назначении новых министров экологии, просвещения, индустрии, культуры и юстиции глава государства подписал 4 января 2023 года.

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В этот же день вечером Касым-Жомарт Токаев провел с новыми главами пяти министерств встречу и дал им ряд поручений.