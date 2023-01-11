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Новые министры принесли присягу

Новые министры принесли присягу Фото: primeminister.kz
11 января 2023 года на заседании правительства Казахстана недавно назначенные министры принесли присягу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил премьер-министр РК Алихан Смаилов, на днях глава государства сделал новые кадровые назначения сразу в нескольких министерствах.

"Указами главы государства назначены: министром юстиции – Азамат Ескараев, министром индустрии и инфраструктурного развития – Марат Карабаев, Сулейменова Зульфия – министром экологии, Гани Бейсембаев – министром просвещения и Асхат Оралов – минкультуры и спорта. Сейчас во исполнение Конституционного закона "О правительстве Республике Казахстан" прошу начать церемонию принесения присяги впервые вошедших в состав правительства".Алихан Смаилов

Каждый из вновь назначенных глав министерств принес присягу, зачитав ее на государственном языке.

"Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана", – озвучили министры.


Указы о назначении новых министров экологии, просвещения, индустрии, культуры и юстиции глава государства подписал 4 января 2023 года.

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В этот же день вечером Касым-Жомарт Токаев провел с новыми главами пяти министерств встречу и дал им ряд поручений.

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