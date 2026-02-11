Елнура Бейсенбаева освободили от депутатских полномочий в Мажилисе
Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев 11 февраля 2026 года освобожден от своих полномочий в Палате, передает корреспондент Zakon.kz.
Это произошло по причине его назначения на новую должность.
"Депутат Мажилиса Парламента РК Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим отдела внутренней политики Администрации президента РК. В связи с этим ЦИК в соответствии с конституционной статьей 52, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК "О Парламенте" выносит на ваше рассмотрение представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Бейсенбаева Елнура Сабыржановича", – сказал член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник.
9 февраля 2026 года стало известно о назначении Елнура Бейсенбаева завотделом в Администрации президента.
