Елнура Бейсенбаева освободили от депутатских полномочий в Мажилисе

Фото: parlam.kz

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев 11 февраля 2026 года освобожден от своих полномочий в Палате, передает корреспондент Zakon.kz.

Это произошло по причине его назначения на новую должность. "Депутат Мажилиса Парламента РК Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим отдела внутренней политики Администрации президента РК. В связи с этим ЦИК в соответствии с конституционной статьей 52, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК "О Парламенте" выносит на ваше рассмотрение представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Бейсенбаева Елнура Сабыржановича", – сказал член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник. 9 февраля 2026 года стало известно о назначении Елнура Бейсенбаева завотделом в Администрации президента.

