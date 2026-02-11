#Казахстан в сравнении
События

Елнура Бейсенбаева освободили от депутатских полномочий в Мажилисе

Бейсенбаев, депутат, Мажилис, АП, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 10:23 Фото: parlam.kz
Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев 11 февраля 2026 года освобожден от своих полномочий в Палате, передает корреспондент Zakon.kz.

Это произошло по причине его назначения на новую должность.

"Депутат Мажилиса Парламента РК Бейсенбаев Елнур Сабыржанович назначен заведующим отдела внутренней политики Администрации президента РК. В связи с этим ЦИК в соответствии с конституционной статьей 52, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК "О Парламенте" выносит на ваше рассмотрение представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Бейсенбаева Елнура Сабыржановича", – сказал член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник.

9 февраля 2026 года стало известно о назначении Елнура Бейсенбаева завотделом в Администрации президента.

Азамат Сыздыкбаев
