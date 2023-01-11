Школьники снова учатся на удаленке в Астане

Фото: pexels

Учащиеся второй смены до 9 класса включительно будут учиться дистанционно в столице 11 января, рассказали в Управлении образования города Астаны, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: