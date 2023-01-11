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Школьники снова учатся на удаленке в Астане

столица Фото: pexels
Учащиеся второй смены до 9 класса включительно будут учиться дистанционно в столице 11 января, рассказали в Управлении образования города Астаны, сообщает Zakon.kz.

Температура воздуха в столице 11 января составляет -28°C. 

"11 января 2023 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

9 и 10 января школьники и студенты Астаны первой и второй смены из-за сильных морозов также учились удаленно.

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