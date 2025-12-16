В Астане школьников перевели на "удаленку"

В Астане учащиеся 0-6-х классов первой смены 17 декабря 2025 года будут обучаться в дистанционном формате, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 декабря сообщили в Управлении образования столицы.

Решение принято в связи с ухудшением погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Астане синоптики объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются временами снег, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер будет усиливаться ночью и утром, порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью и днем ожидается -15-17°С.

