В Астане школьников перевели на "удаленку"
В Астане учащиеся 0-6-х классов первой смены 17 декабря 2025 года будут обучаться в дистанционном формате, сообщает Zakon.kz.
Об этом 16 декабря сообщили в Управлении образования столицы.
Решение принято в связи с ухудшением погодных условий.
Ранее сообщалось, что в Астане синоптики объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются временами снег, низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер будет усиливаться ночью и утром, порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью и днем ожидается -15-17°С.
