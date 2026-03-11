#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Общество

Глава Минэкологии рассказал, почему падает уровень воды в Каспии

Каспийское море, Каспий, набережная Каспийского моря в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2026 16:05 Фото: primeminister.kz
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал состояние Каспийского моря, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что состояние моря, связанное со снижением уровня воды, это один вопрос, а загрязнение его вод – другой.

"Разве в последние годы проходила информация о том, что из-за катастрофического состояния качества воды вся флора и фауна погибла? Был локальный случай с тюленями, но это инфекционное заболевание, это выводы соответствующих научно-технических институтов. По снижению уровня воды – это тоже проблема, которой сегодня занимаются. Это результат человеческой деятельности – забор воды больше, чем надо", – сказал Нысанбаев.

Вторая причина снижения уровня воды, по его мнению, это климатические изменения.

Министр также опроверг мнение, что гибель лебедей и тюленей связана с добычей нефти.

Ранее мы писали, что в Минэкологии опасаются резкого увеличения численности сайгаков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Возможность осушения Каспия в случае ударов по нефтяным объектам прокомментировал глава Минэкологии
16:24, 11 марта 2026
Возможность осушения Каспия в случае ударов по нефтяным объектам прокомментировал глава Минэкологии
Глава Минэкологии сравнил сайгаков со слонами: Схожие проблемы
15:37, 11 марта 2026
Глава Минэкологии сравнил сайгаков со слонами: Схожие проблемы
Резкого увеличения численности сайгаков опасаются в Минэкологии
15:44, 11 марта 2026
Резкого увеличения численности сайгаков опасаются в Минэкологии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 марта 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 марта 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
02:57, 12 марта 2026
Победитель Almaty Open вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
02:14, 12 марта 2026
Джейк Пол рассказал, когда проведёт следующий бой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: