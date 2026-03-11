Глава Минэкологии рассказал, почему падает уровень воды в Каспии

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 11 марта 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал состояние Каспийского моря, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что состояние моря, связанное со снижением уровня воды, это один вопрос, а загрязнение его вод – другой.

"Разве в последние годы проходила информация о том, что из-за катастрофического состояния качества воды вся флора и фауна погибла? Был локальный случай с тюленями, но это инфекционное заболевание, это выводы соответствующих научно-технических институтов. По снижению уровня воды – это тоже проблема, которой сегодня занимаются. Это результат человеческой деятельности – забор воды больше, чем надо", – сказал Нысанбаев.

Вторая причина снижения уровня воды, по его мнению, это климатические изменения.

Министр также опроверг мнение, что гибель лебедей и тюленей связана с добычей нефти.

