В Сети рассылают фейк об отравлении химией казахстанского неба

В Telegram-каналах распространяют сообщение о том, что Казахстан ввел режим открытого неба, чтобы выбрасывали в небо химические вещества. Такое утверждение является фейковым, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане продлили режим "открытого неба" до конца 2027 года, но не для распыления химии, пишет StopFake.kz.

"Этот режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании", – поясняет пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Пятая степень "свободы воздуха"

Это привилегия в отношении регулярных международных воздушных сообщений. Она предоставляет возможность другому государству на посадку и прием воздушных перевозок, которые пребывают из третьего государства.

"Этот режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана", – сказано в сообщении МИИР РК.

К распылению химии в небе это никак не относится. Приверженцы теории говорят о том, что следы на небе появляются от самолетов. Они не имеют опознавательных знаков и летают вне расписания, чтобы "распылять" токсичные химические вещества. Эти утверждения не имеют никаких доказательств.

13 января Сенат принял закон об открытом небе между Казахстаном и США.