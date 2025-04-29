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Костанайцы пересылают друг другу фейк о пенсионерах

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 06:50 Фото: unsplash
Фейковое сообщение об ограничениях, касающихся пенсионеров, распространяется в Костанае, сообщает Zakon.kz.

В сообщении говорится, что мужчинам с 63, а женщинам с 60 лет с 9 мая запрещается выходить на улицу после 18:00 без уважительной причины, сообщает alau.kz. Несмотря на то, что публикация была размещена в Instagram-аккаунте сатирических новостей, костанайцы принялись ее активно пересылать друг другу по WhatsApp.

Редакция alau.kz запросила комментарий в пресс-службе ДП Костанайской области. Там ответили, что информация не соответствует действительности и она – фейк.

26 апреля волонтеры команды Zello Poisk нашли 71-летнего жителя Актобе, который вышел из дома и не смог самостоятельно вернуться.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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