Костанайцы пересылают друг другу фейк о пенсионерах

Фейковое сообщение об ограничениях, касающихся пенсионеров, распространяется в Костанае, сообщает Zakon.kz.

В сообщении говорится, что мужчинам с 63, а женщинам с 60 лет с 9 мая запрещается выходить на улицу после 18:00 без уважительной причины, сообщает alau.kz. Несмотря на то, что публикация была размещена в Instagram-аккаунте сатирических новостей, костанайцы принялись ее активно пересылать друг другу по WhatsApp.

Редакция alau.kz запросила комментарий в пресс-службе ДП Костанайской области. Там ответили, что информация не соответствует действительности и она – фейк.

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