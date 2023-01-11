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Законодательство РК

Порядок постановки на утрату закона о Первом Президенте РК разъяснил депутат

Казахстан первый президент Назарбаев Парламент Мажилис Сенат утрата Фото: Zakon.kz
Закон о Первом Президенте Казахстана будет поставлен на утрату, решение примет Парламент на совместном заседании палат в ближайшее время, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил 11 января 2023 года председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Арман Кожахметов, в декабре 2022 года в адрес Мажилиса Парламента РК поступил инициативный законопроект о постановке на утрату Конституционного закона "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

"Этот вопрос будет рассматриваться на совместном заседании палат Парламента – Сената и Мажилиса. Возможно, это будет эта неделя, возможно, следующая неделя. Есть процедурные вопросы, которые необходимо решить". Депутат Мажилиса Парламента РК Арман Кожахметов

По его словам, по законопроекту уже получены разъяснения Конституционного суда. Закон о постановке на утрату Конституционного закона о Первом Президенте РК будет приниматься в двух чтениях, голосовать будут депутаты и Мажилиса, и Сената.

Депутат также напомнил, что Конституционный закон о Первом Президенте РК был принят в 2000 году.

Ранее стало известно, что Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о Первом Президенте.

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Сенат Парламента РК Мажилис Парламента РК Елбасы Назарбаев Нурсултан Казахстан
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