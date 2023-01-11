Порядок постановки на утрату закона о Первом Президенте РК разъяснил депутат
Как отметил 11 января 2023 года председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой
реформе Мажилиса Арман Кожахметов, в декабре 2022 года в адрес Мажилиса
Парламента РК поступил инициативный законопроект о постановке на утрату Конституционного
закона "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".
"Этот вопрос будет рассматриваться на совместном заседании палат Парламента – Сената и Мажилиса. Возможно, это будет эта неделя, возможно, следующая неделя. Есть процедурные вопросы, которые необходимо решить". Депутат Мажилиса Парламента РК Арман Кожахметов
По его словам, по законопроекту уже получены разъяснения Конституционного суда. Закон о постановке на утрату Конституционного закона о Первом Президенте РК будет приниматься в двух чтениях, голосовать будут депутаты и Мажилиса, и Сената.
Депутат также напомнил, что Конституционный закон о Первом Президенте РК был принят в 2000 году.
Ранее стало известно, что Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о Первом Президенте.