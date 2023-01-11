Игрок "Барыса" дважды попал в топ-10 КХЛ по силе ударов

Два результативных броска канадского легионера "Барыса" Алекса Гранта вошли в хит-парад самых сильных ударов на минувшей неделе в Континентальной хоккейной лиге, сообщает Zakon.kz.

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Один из голевых бросков защитника казахстанской команды Алекса Гранта открывает рейтинг самых сильных ударов лиги (10-е место). Он оформил его в матче против "Адмирала" из Владивостока. Гол, который забил Алекс, вывел астанчан вперед – 2:1 – и был послан в ворота хозяев льда со скоростью 136,62 км/час.

Еще одну шайбу, которая заняла 7-е место в хит-параде, Грант отправил в ворота соперника со скоростью 141,084 км/час.

А самый сильный бросок недели записан в актив игрока питерского "СКА" Андрея Педана. Его гол в ворота "Салавата Юлаева" влетел со скоростью 163,116 км/час.

В матче с "Адмиралом" Алекс Грант установил рекорд в истории КХЛ, став первым защитником, который отличился 4 раза в одной игре.