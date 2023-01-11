Аральское море и Байконур показали из космоса
Фото: pixabay
Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев 11 января выложил на своей странице в Instagram видеокадры из космоса, на которых он показал заснеженный Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В минутном видео космонавт показал Аральское море и Байконур.
"Мы летим уже над территорией Казахстана. Справа от нас Аральское море. Вот все, что от него осталось. Там же, справа, Байконур", – сказал Олег Артемьев.
Артемьев часто выкладывает на своей странице интересные и познавательные ролики из космоса. 14 декабря космонавт пролетел Большой Барьерный риф, показав его из космоса.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ