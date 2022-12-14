Большой Барьерный риф показали из космоса

Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев показал Большой Барьерный риф с борта международной космической станции. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram 14 декабря, сообщает Zakon.kz.

Большой Барьерный риф насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море. Большой Барьерный риф протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 км.





"Cмотрите, Большой Барьерный риф тянется на тысячи километров. Это крупнейший в мире коралловый риф, в Тихом океане", – сказал Олег Артемьев.

Артемьев часто выкладывает на своей странице интересные и познавательные ролики из космоса. Так, 31 августа он показал видео со звездами, а 9 августа снял на видео кыргызское высокогорное озеро Иссык-Куль из космоса.