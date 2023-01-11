Депутат предложил отказаться от госрегулирования цен на социально значимые продукты

На коллегии Министерства торговли и интеграции депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Барлыбаев 11 января предложил отказаться от государственного регулирования цен на социально значимые товары, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как считает депутат, нужно пересмотреть подходы к сдерживанию цен.

"Социально значимые продтовары – я считаю, что нужно отказаться от изжившей себя практики сдерживания цен на социально значимые продуктовые товары. Нужно предоставлять им (социально уязвимым категориям населения. – Прим.) АСП. Даже вот посчитать, какая армия людей высвободится, которая мониторит цены… И потом, если мы в рыночной экономике, надо быть до конца в рыночной экономике. На практике это как происходит. Я сам был в бизнесе. Чтобы сдержать цены, акиматы приглашают предпринимателей, заключают с ними меморандумы о неподнятии, сдерживании цен". Ерлан Барлыбаев

В результате, по его словам, предприниматель снижает цену на сырье.

"В конечном итоге страдает крестьянин, у которого и так не хватает денег, и он не может получить прибыть и пустить ее в развитие. Что важно, нужно нацелиться на основную цель – повышение доходов населения. Тогда непродуктовая инфляция не будет сильно отражаться на их доходах". Ерлан Барлыбаев

Он напомнил, что Казахстан строит рыночную экономику, поэтому следует придерживаться рыночных методов регулирования.

"В сельском хозяйстве регулирование должно быть за счет выплаты субсидий и за счет таможенных пошлин. Никаких квот и запрета на экспорт определенной продукции быть не должно. Летом прошлого года были введены квоты на сельхозпродукцию. Потом открылись они в октябре. Это привело к коллапсу. Сейчас вагонов нет, цена упала. Когда цена была высокой, были ограничения по выводу". Ерлан Барлыбаев

Поэтому, как добавил мажилисмен, сейчас сельхозтоваропроизводители резонно возмущаются.

По данным Минторговли, в настоящее время в перечень СЗПТ входят 19 товаров: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль. Предельные цены вводятся местными исполнительными органами.

11 января уровень инфляции по итогам 2022 года озвучили в Нацбанке Казахстана.





