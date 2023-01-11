Популяцию сайгаков в Казахстане начнут регулировать в этом году

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Провести научные исследования и принять меры по регулированию популяции реликтовой антилопы – сайги – уже в текущем году поручил Министерству экологии и природных ресурсов первый заместитель премьера Роман Скляр, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На коллегии МЭПР заместитель главы правительства дал ряд поручений. "Главой государства было поручено провести работу по управлению популяцией сайгаков, в том числе по возможному их изъятию. В этом направлении нужно провести тщательные научные исследования. Эти мероприятия необходимо начать в текущем году". Роман Скляр По его словам, борьбу с браконьерством необходимо выводить на более качественный уровень, повышать эффективность охранных мероприятий путем взаимодействия с правоохранительными органами и другими природоохранными ведомствами. 20 декабря 2022 года Минэкологии предложило продлить мораторий на отстрел сайгаков. Читайте также Неисправный "Союз-22" вернется на Землю без космонавтов Сильный мороз, туман и шквал ожидаются в шести областях Казахстана

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