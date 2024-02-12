Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Отстрел сайгаков снова запретили в Казахстане

Казахстан сайгаки отстрел МЭПР Фото: wikimedia
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса 12 февраля сообщил, что регулирование популяции реликтовой антилопы – сайги в Казахстане приостановлено с 10 февраля, передает Zakon.kz.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что регулирование численности сайгаков в Казахстане приостановлено. 

"Отстрел сайгаков остановлен после консультаций и обсуждения с отечественными учеными и международными экспертами. Плюс к этому зимнее время, возникли трудности по передвижению в степи. Поэтому, с 10 февраля мы остановили процесс регулирования численности сайгаков".Ерлан Нысанбаев

 Глава МЭПР уточнил, что ожидается новый прирост популяции реликтовой антилопы в Казахстане.

"С учетом прошлогоднего окота в этом году в мае будет проведен скрупулезный детальный учет. Прогнозно могу сказать, что мы имеем увеличение численности еще на 40%. В целом составит на момент окота, с учетом прошлогоднего окота популяция составит примерно 2,5 – 2,6 млн голов. Плюс мы ожидаем, что, даже если взять пессимистический прогноз по окоту – это 30%, то мы будем иметь еще плюс около 700 – 750 тыс. голов".Ерлан Нысанбаев

Ерлан Нысанбаев также заявил, что в следующем году регулирование численности реликтовой антилопы может быть возобновлено.

"Учитывая сегодняшнюю ситуацию с состоянием популяции и резким увеличением уральской популяции, мы говорим, что емкость пастбищная там не позволяет иметь такое количество, в советское время там не превышало 280-300 тыс. Поэтому мы только на основании биообоснования на следующий год продолжим эту работу (по регулированию популяции сайгаков - Прим.ред). Об этом я вам официально заявляю".Ерлан Нысанбаев

19 сентября 2023 года приказом МЭПР сайгаки включены в перечень животных, популяции которых подлежат регулированию. Приказ вводится в действие с 6 октября 2023 года. Регулирование популяции решено было проводить двумя способами - ловлей сетями и отстрелом.

Читайте также

Kaspi Жұма пройдет 23, 24 и 25 февраля
Kaspi Жұма пройдет 23, 24 и 25 февраля
Казахстан Мажилис МЧС МЭПР лесные пожары
Лесные пожары в Казахстане тушат не пожарные, а лесники и сотрудники акимата
Минтуризма планирует очистить рынок от нелегальных игровых аппаратов
Минтуризма планирует очистить рынок от нелегальных игровых аппаратов
Анастасия Прилепская
Ерлан Нысанбаев Мажилис Парламента РК МЭПР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
мировой рекорд
Мировой рекорд установили на матче КХЛ
Крупный банк обратился к казахстанцам
Крупный банк обратился к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: