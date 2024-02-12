Отстрел сайгаков снова запретили в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса 12 февраля сообщил, что регулирование популяции реликтовой антилопы – сайги в Казахстане приостановлено с 10 февраля, передает Zakon.kz.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщил, что регулирование численности сайгаков в Казахстане приостановлено.

"Отстрел сайгаков остановлен после консультаций и обсуждения с отечественными учеными и международными экспертами. Плюс к этому зимнее время, возникли трудности по передвижению в степи. Поэтому, с 10 февраля мы остановили процесс регулирования численности сайгаков". Ерлан Нысанбаев

Глава МЭПР уточнил, что ожидается новый прирост популяции реликтовой антилопы в Казахстане.

"С учетом прошлогоднего окота в этом году в мае будет проведен скрупулезный детальный учет. Прогнозно могу сказать, что мы имеем увеличение численности еще на 40%. В целом составит на момент окота, с учетом прошлогоднего окота популяция составит примерно 2,5 – 2,6 млн голов. Плюс мы ожидаем, что, даже если взять пессимистический прогноз по окоту – это 30%, то мы будем иметь еще плюс около 700 – 750 тыс. голов". Ерлан Нысанбаев

Ерлан Нысанбаев также заявил, что в следующем году регулирование численности реликтовой антилопы может быть возобновлено.

"Учитывая сегодняшнюю ситуацию с состоянием популяции и резким увеличением уральской популяции, мы говорим, что емкость пастбищная там не позволяет иметь такое количество, в советское время там не превышало 280-300 тыс. Поэтому мы только на основании биообоснования на следующий год продолжим эту работу (по регулированию популяции сайгаков - Прим.ред). Об этом я вам официально заявляю". Ерлан Нысанбаев

19 сентября 2023 года приказом МЭПР сайгаки включены в перечень животных, популяции которых подлежат регулированию. Приказ вводится в действие с 6 октября 2023 года. Регулирование популяции решено было проводить двумя способами - ловлей сетями и отстрелом.