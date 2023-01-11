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Касым-Жомарту Токаеву рассказали о планах Минобороны на 2023 год

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о планах Минобороны на 2023 год Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 января 2023 года принял министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал отчет о результатах деятельности министерства обороны в 2022 году и планах на текущий год.

"Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о состоянии боевой готовности, совершенствовании состава и структуры казахстанской армии, проведенных мероприятиях оперативной и боевой подготовки", – говорится в сообщении.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сообщил, что в прошедшем году созданы Силы специальных операций, наращивается потенциал десантно-штурмовых войск. Также пересмотрена программа боевой подготовки войск в соответствии с современными вызовами и угрозами.

Глава государства был проинформирован о мерах, принимаемых оборонным ведомством по профилактике негативных явлений в армейской среде, повышению мотивации к выполнению воинского долга среди молодежи, а также совершенствованию системы социального обеспечения.

"Министр обороны представил сведения об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры, наращивании миротворческих возможностей. Также он отчитался о принимаемых мерах по утилизации и уничтожению неиспользуемого военного имущества и вооружения", – отмечается в сообщении.

Верховному главнокомандующему было доложено о запланированных на 2023 год мероприятиях по поддержанию боевой готовности, проведению крупномасштабных учений, в том числе международного уровня.

По итогам встречи президент подчеркнул важность обеспечения защиты жизни и здоровья военнослужащих, улучшения морально-психологического климата в воинских коллективах. Также он определил перед министерством ряд задач, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны и качественную организацию и проведение весеннего призыва военнослужащих срочной службы.

29 декабря 2022 года заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов рассказал о статусе военнослужащих и представителей Минобороны в рамках расследования январских беспорядков.

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