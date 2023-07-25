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Новый формат боевой подготовки внедряют в Минобороны Казахстана

Новый формат боевой подготовки внедряют в Минобороны Казахстана Фото: akorda.kz
25 июля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, президент заслушал доклад руководителя оборонного ведомства об итогах деятельности за первое полугодие 2023 года.

"Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами был проинформирован о внедрении нового формата боевой подготовки с изменением ее цикличности и модели, обеспечивающей совершенствование управленческих качеств командиров", – говорится в сообщении.

Министр обороны доложил главе государства о принимаемых мерах по укреплению территориальной обороны. Ведется планомерная работа как на законодательном уровне, так и в практической плоскости.

Президенту была представлена информация о ходе укомплектования вооружением и военной техникой частей постоянной готовности, в том числе в части перехода на мобильные и модульные компоненты отечественного производства.

Новый формат боевой подготовки внедряют в МВД Казахстана

Фото: akorda.kz

Отдельно доложено о миротворческой деятельности Вооруженных сил.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по оцифровке сведений о призывниках и отслуживших срочную службу гражданах. Модернизация информационных систем и их интеграция с базами данных других государственных органов позволила перевести услуги приписки, постановки на воинский учет и выдачи военных билетов в электронный формат.

"Руслан Жаксылыков рассказал о принимаемых мерах по предоставлению кредитных каникул призывникам, а также льготном образовании. На сегодняшний день 2,5 тыс. солдат получили отсрочку по кредитам и 1,5 тыс. отслуживших воинов – места в высших учебных заведениях", – следует из сообщения.

Кроме того, за отчетный период почти 700 уволенных в запас солдат-срочников обучились по востребованным на рынке труда специальностям водителя, ремонтника, машиниста, слесаря, повара и другим.

Президентом приняты во внимание названные инициативы, в том числе касательно проведения совместно с министерством высшего образования и науки работы по выделению квот на льготное образование, предоставлению государственных образовательных грантов отслужившим срочную службу, а также продолжения их законодательного закрепления.

По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, обратив особое внимание на вопросы повышения боеготовности Вооруженных сил.

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Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел РК изменило правила приема на обучение в военные и специальные учебные заведения.

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