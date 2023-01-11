В Талдыкоргане оштрафовали родителей школьниц, избивших сверстницу

В Талдыкоргане решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жетысуской области каждая семья оштрафована на 20 МРП, что составило 69 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Административное производство по ст.73-1 КРКоАП "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" в отношении правонарушительниц пока продолжается.

Уточняется, что бабушка потерпевшей школьницы вначале отказалась от подачи заявления, но после передумала и все же написала заявление в полицию.

"Девушку госпитализировали в больницу на излечение и полное медобследование. По факту назначены необходимые экспертизы. Полиция также проверяет другие факты касательно участников конфликта. Автором видео оказался 19-летний знакомый несовершеннолетних девушек, которого также установили, доставили в полицию и привлекли к адмответственности. Действия несовершеннолетних правонарушительниц рассматривает специально созданная комиссия в составе работников органов образования и правоохранителей", - пишет пресс-служба МВД РК.

Кроме того, аналогичные штрафные санкции наложены на родителей еще одной несовершеннолетней, разместившей в соцсетях видеообращение касательно тематике с нецензурной бранью. Также в отношении самой девушки собран материал по ст. 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство".

9 января в одной из квартир Талдыкоргана несовершеннолетние избили школьницу. Инцидент попал на видео.