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Алматинцев просят не выезжать за город и одеваться теплее

Алматинцев просят не выезжать за город и одеваться теплее Фото: Zakon.kz
В связи с сильными морозами до -25 градусов жителям Алматы рекомендуют воздержаться от длительных походов на улицу, выездов за город, не допускать переохлаждения, при выходе на улицу одеваться теплее, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, с 12 по 16 января в мегаполисе ожидается небывалое понижение температуры до -25 градусов, что относится для города Алматы к опасному метеорологическому явлению. 

ДЧС просит серьезно отнестись и принять соответствующие меры по недопущению чрезвычайных ситуаций в зимний период. Департаментом направлены информационные сообщения в заинтересованные государственные органы и организации о принятии дополнительных мер по усилению контроля за объектами жизнеобеспечения населения.

Ранее сообщалось, что школьников и студентов колледжей Алматы 12-13 января перевели на дистанционный формат обучения. Занятия онлайн пройдут для учащихся 0-11 классов и студентов 1-2 курсов.

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