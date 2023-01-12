Алматинцев просят не выезжать за город и одеваться теплее

В связи с сильными морозами до -25 градусов жителям Алматы рекомендуют воздержаться от длительных походов на улицу, выездов за город, не допускать переохлаждения, при выходе на улицу одеваться теплее, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, с 12 по 16 января в мегаполисе ожидается небывалое понижение температуры до -25 градусов, что относится для города Алматы к опасному метеорологическому явлению.

ДЧС просит серьезно отнестись и принять соответствующие меры по недопущению чрезвычайных ситуаций в зимний период. Департаментом направлены информационные сообщения в заинтересованные государственные органы и организации о принятии дополнительных мер по усилению контроля за объектами жизнеобеспечения населения.

Ранее сообщалось, что школьников и студентов колледжей Алматы 12-13 января перевели на дистанционный формат обучения. Занятия онлайн пройдут для учащихся 0-11 классов и студентов 1-2 курсов.