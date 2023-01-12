Старое видео драки среди девушек распространяют в Казнете

В социальных сетях последнее время казахстанцы стали распространять видео драк среди подростков. К примеру, одно из последних, согласно описанию, было снято в Актобе. В полиции региона Zakon.kz прокомментировали кадры.

В подписи к видео говорится, что видео было снято в Актобе. При этом очевидцы вместо того, чтобы остановить происходящее, подливают масла в огонь.





Вместе с тем в полиции Актюбинской области прокомментировали ролик. И отметили, что оно старое.

"Было снято в 2019 году". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Несколько дней назад, 9 января, в Казнете появилось видео, вызвавшее резонанс. Тогда в одной из квартир Талдыкоргана несовершеннолетние избили школьницу. Позднее родителей школьниц, избивших сверстницу, оштрафовали.