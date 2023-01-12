В Караганде работник СТО угнал авто клиента
Фото: pixabay
В Караганде 29-летний мужчина оставил машину на СТО для покраски и ремонта бампера. Однако, когда он вернулся, обнаружил исчезновение авто, сообщает Zakon.kz.
Полицейские нашли угнанный автомобиль. За рулем находился 25-летний мужчина – сотрудник автосервиса. Приведя в порядок транспортное средство потерпевшего, он решил прокатиться на нем.
Ведется досудебное расследование по статье 200 УК РК “Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения”.
5 декабря 2022 года в Атырау автоугонщик спрятался от полицейских в мусорном баке. Инцидент попал на видео.
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