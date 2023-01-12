В Караганде работник СТО угнал авто клиента

Фото: pixabay

В Караганде 29-летний мужчина оставил машину на СТО для покраски и ремонта бампера. Однако, когда он вернулся, обнаружил исчезновение авто, сообщает Zakon.kz.

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