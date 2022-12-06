Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау автоугонщик спрятался от полицейских в мусорном баке

человек Фото: polisia.kz
В Атырау мужчина угнал автомобиль и скрылся от полицейских в мусорном баке. Инцидент произошел 5 декабря, сообщает Zakon.kz.

49-летняя гражданка обратилась в полицию. Она сообщила, что 5 минут назад ее автомобиль Nissan Almera угнал неизвестный. Полицейские с помощью системы видеонаблюдения “Сергек” установили, что автомобиль движется к одному из мостов. Они дали направление сотрудникам патрульной полиции.

На перекрестке улиц Махамбета и Сатыбалдиева сотрудники экипажа “Батыс-15” пытались остановить авто. Подозреваемый не подчинился требованиям полицейских и скрылся.

Автоугонщик выехал на встречку, совершил дорожно-транспортное происшествие. Затем водитель бросил машину и запрыгнул в мусорный бак. Его действия попали на видео. 


Полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что 34-летний гражданин состоит на учете как угонщик автомобилей и вор-карманник. Автомобиль припарковали на спецстоянке. Подозреваемый передан следственно-оперативной группе.

5 ноября в алматинском жилом комплексе орудовали автоугонщики. Их задержала полиция. 

По данным департаментов полиции Алматы и Караганды, наибольшим спросом у автоворов пользуются автомобили марок ВАЗ и Mazda. Что делают с угнанными машинами автоугонщики, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

Читайте также

У найденного мертвым начальника смены на ТЭЦ Экибастуза в день аварии был выходной

Акмолинские полицейские вызволили семью из снежного плена

Мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в угнанном авто в Атырау

Ирина Лукичева
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Найден мертвым начальник участка
Найден мертвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
торги на бирже
Доллар существенно подорожал на торгах 6 декабря
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления