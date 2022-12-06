В Атырау автоугонщик спрятался от полицейских в мусорном баке

В Атырау мужчина угнал автомобиль и скрылся от полицейских в мусорном баке. Инцидент произошел 5 декабря, сообщает Zakon.kz.

49-летняя гражданка обратилась в полицию. Она сообщила, что 5 минут назад ее автомобиль Nissan Almera угнал неизвестный. Полицейские с помощью системы видеонаблюдения “Сергек” установили, что автомобиль движется к одному из мостов. Они дали направление сотрудникам патрульной полиции.

На перекрестке улиц Махамбета и Сатыбалдиева сотрудники экипажа “Батыс-15” пытались остановить авто. Подозреваемый не подчинился требованиям полицейских и скрылся.

Автоугонщик выехал на встречку, совершил дорожно-транспортное происшествие. Затем водитель бросил машину и запрыгнул в мусорный бак. Его действия попали на видео.





Полицейские задержали подозреваемого. Оказалось, что 34-летний гражданин состоит на учете как угонщик автомобилей и вор-карманник. Автомобиль припарковали на спецстоянке. Подозреваемый передан следственно-оперативной группе.

5 ноября в алматинском жилом комплексе орудовали автоугонщики. Их задержала полиция.

По данным департаментов полиции Алматы и Караганды, наибольшим спросом у автоворов пользуются автомобили марок ВАЗ и Mazda. Что делают с угнанными машинами автоугонщики, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

