Летучие мыши "захватили" многоэтажку в Алматы

В одной из алматинских многоэтажек летучие мыши стали соседями жильцов, сообщает Zakon.kz.

По информации "Хабар 24", летучие мыши зимуют там уже не первый год.

Как рассказал жилец дома Эдуард Попов, вечером они начинают активно летать. Через стену слышен их писк.

По словам экологов, новая урбанистика практически лишила летучих мышей своего ареала обитания. Поэтому они оказались среди людей.



"Летучие мыши всю жизнь здесь летали. И сейчас говорить, что они сюда прилетели и начинают захватывать нашу территорию, – это абсолютный бред. Потому что они никакого вреда и опасности для людей не представляют". Руководитель Kaz Eco Patrol Тимур Елеусизов

Как рассказали зоологи, очень часто для зимовки летучие мыши выбирают чердаки высотных зданий и живут там колониями. Среди них можно встретить и малоизученный вид – азиатскую широкоушку. Она занесена в Красную книгу. Поэтому трогать, а тем более уничтожать этих животных ни в коем случае нельзя. Кроме того, плохое обращение с ними карается административным либо уголовным наказанием.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии Константин Плахов дал совет жильцам.

"Если жильцам не нравится соседство, то надо тогда предпринять меры в теплое время года, чтобы избежать, не допускать залета летучих мышей больше на эту территорию. Сейчас зима и просто некуда. Вы погубите всех. То есть ни в коем случае перемещать нельзя, лучше просто не мешать". Константин Плахов

Причиной регулярного появления в доме летучих мышей является их хорошая память, так как им свойственно возвращаться в места, где тепло, сухо, а главное, полумрак, говорят зоологи.

Сами жильцы считают, что данная проблема кроется в ненадлежащем уходе за домом.

Специалисты утверждают, что бояться летучих мышей не стоит, для человека они безопасны. Вероятность того, что они заражены какой-либо инфекцией, – это один шанс на миллиард. Зато пользы от них много, и одна из них – летучие мыши уничтожают комаров.

Летом летучие мыши залетели в квартиры жителей Атырау. Для оказания помощи жителям выехали спасатели. Прибыв по указанным адресам, они поймали летучих мышей и отпустили на волю.